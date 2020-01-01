توكنوميكس Autobahn Network (TXL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Autobahn Network (TXL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Autobahn Network (TXL) The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. الموقع الرسمي: https://www.autobahn.network/ اشتر TXL الآن!

توكنوميكس Autobahn Network (TXL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Autobahn Network (TXL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 117.90K $ 117.90K $ 117.90K إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 127.12M $ 127.12M $ 127.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 556.48K $ 556.48K $ 556.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.812598 $ 0.812598 $ 0.812598 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007024 $ 0.00007024 $ 0.00007024 السعر الحالي: $ 0.00093112 $ 0.00093112 $ 0.00093112 معرفة المزيد عن سعر Autobahn Network (TXL)

توكنوميكس Autobahn Network (TXL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Autobahn Network (TXL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TXL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TXL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TXL، استكشف السعر المباشر لتوكن TXL!

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