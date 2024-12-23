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سعر Autobahn Network (TXL) المباشر لليوم هو USD 0.00189089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.87K . يتم تحديث سعر TXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autobahn Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.65 - تغيير سعر Autobahn Network خلال اليوم هو -6.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 127.12M

أداء سعر Autobahn Network (TXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.000139698209233498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.0003635869 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.0003619770 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.000538095929089853 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000139698209233498 -6.87% 30 يوم $ -0.0003635869 -19.22% 60 يوم $ -0.0003619770 -19.14% 90 يوم $ -0.000538095929089853 -22.15%

تحليل سعر Autobahn Network (TXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autobahn Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189274$ 0.00189274 $ 0.00189274 24 ساعة مرتفع $ 0.002048$ 0.002048 $ 0.002048 عالية طوال الوقت $ 0.812598$ 0.812598 $ 0.812598 تغير السعر (1 ساعة) -5.04% تغير السعر (1يوم) -6.87% تغير السعر (7 أيام) -26.06%

معلومات سوق Autobahn Network (TXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: