سعر Autobahn Network (TXL)
سعر Autobahn Network (TXL) المباشر لليوم هو USD 0.00189089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.87K. يتم تحديث سعر TXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autobahn Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.65
- تغيير سعر Autobahn Network خلال اليوم هو -6.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 127.12M
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خلال اليوم، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.000139698209233498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.0003635869 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.0003619770 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autobahn Network مقابل USD هو $ -0.000538095929089853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000139698209233498
|-6.87%
|30 يوم
|$ -0.0003635869
|-19.22%
|60 يوم
|$ -0.0003619770
|-19.14%
|90 يوم
|$ -0.000538095929089853
|-22.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autobahn Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.04%
-6.87%
-26.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.
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€0.0017963455
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$0.00189089
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RM0.0084711872
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₺0.066559328
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¥0.2957730138
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₽0.1945536721
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₹0.1607067411
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