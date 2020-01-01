توكنوميكس Aura BAL (AURABAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aura BAL (AURABAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aura BAL (AURABAL) auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. الموقع الرسمي: https://aura.finance/ اشتر AURABAL الآن!

توكنوميكس Aura BAL (AURABAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aura BAL (AURABAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M إجمالي العرض: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M العرض المتداول: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 السعر الحالي: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 معرفة المزيد عن سعر Aura BAL (AURABAL)

توكنوميكس Aura BAL (AURABAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aura BAL (AURABAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AURABAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AURABAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AURABAL، استكشف السعر المباشر لتوكن AURABAL!

توقعات سعر AURABAL هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AURABAL؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AURABAL الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AURABAL الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!