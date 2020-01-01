توكنوميكس ATEHUN (ATEHUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ATEHUN (ATEHUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ATEHUN (ATEHUN) $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. الموقع الرسمي: https://x.com/crypto_adair اشتر ATEHUN الآن!

توكنوميكس ATEHUN (ATEHUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ATEHUN (ATEHUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 652.19K $ 652.19K $ 652.19K إجمالي العرض: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K العرض المتداول: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 652.19K $ 652.19K $ 652.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.557392 $ 0.557392 $ 0.557392 السعر الحالي: $ 0.718423 $ 0.718423 $ 0.718423 معرفة المزيد عن سعر ATEHUN (ATEHUN)

توكنوميكس ATEHUN (ATEHUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ATEHUN (ATEHUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATEHUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATEHUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATEHUN، استكشف السعر المباشر لتوكن ATEHUN!

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