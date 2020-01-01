توكنوميكس ATA by Virtuals (ATA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ATA by Virtuals (ATA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ATA by Virtuals (ATA) ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. الموقع الرسمي: https://www.atavirtuals.com الوثيقة البيضاء: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 اشتر ATA الآن!

توكنوميكس ATA by Virtuals (ATA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ATA by Virtuals (ATA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 194.15K $ 194.15K $ 194.15K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 204.37K $ 204.37K $ 204.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020437 $ 0.00020437 $ 0.00020437 معرفة المزيد عن سعر ATA by Virtuals (ATA)

توكنوميكس ATA by Virtuals (ATA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ATA by Virtuals (ATA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATA، استكشف السعر المباشر لتوكن ATA!

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