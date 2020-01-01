توكنوميكس ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. الموقع الرسمي: https://asynchronus.ai الوثيقة البيضاء: https://www.asynchronus.ai/whitepaper اشتر ASYNC الآن!

توكنوميكس ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 201.08K $ 201.08K $ 201.08K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 589.99M $ 589.99M $ 589.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 340.82K $ 340.82K $ 340.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00033186 $ 0.00033186 $ 0.00033186 السعر الحالي: $ 0.00034082 $ 0.00034082 $ 0.00034082 معرفة المزيد عن سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

توكنوميكس ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASYNC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASYNC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASYNC، استكشف السعر المباشر لتوكن ASYNC!

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