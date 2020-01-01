توكنوميكس Astroport (ASTRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Astroport (ASTRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Astroport (ASTRO) Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. الموقع الرسمي: https://astroport.fi/ الوثيقة البيضاء: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 اشتر ASTRO الآن!

توكنوميكس Astroport (ASTRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Astroport (ASTRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M إجمالي العرض: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B العرض المتداول: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.96M $ 10.96M $ 10.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0048174 $ 0.0048174 $ 0.0048174 السعر الحالي: $ 0.0099613 $ 0.0099613 $ 0.0099613 معرفة المزيد عن سعر Astroport (ASTRO)

توكنوميكس Astroport (ASTRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Astroport (ASTRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTRO، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTRO!

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