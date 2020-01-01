توكنوميكس Aster Staked USDF (ASUSDF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aster Staked USDF (ASUSDF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aster Staked USDF (ASUSDF) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. الموقع الرسمي: https://www.asterdex.com/en/earn الوثيقة البيضاء: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf اشتر ASUSDF الآن!

توكنوميكس Aster Staked USDF (ASUSDF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aster Staked USDF (ASUSDF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.62M $ 29.62M $ 29.62M إجمالي العرض: $ 28.81M $ 28.81M $ 28.81M العرض المتداول: $ 28.81M $ 28.81M $ 28.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.62M $ 29.62M $ 29.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.990153 $ 0.990153 $ 0.990153 السعر الحالي: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 معرفة المزيد عن سعر Aster Staked USDF (ASUSDF)

توكنوميكس Aster Staked USDF (ASUSDF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aster Staked USDF (ASUSDF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASUSDF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASUSDF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASUSDF، استكشف السعر المباشر لتوكن ASUSDF!

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