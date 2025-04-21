توكنوميكس AskTianAI (TIAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AskTianAI (TIAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. الموقع الرسمي: https://asktian.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.asktian.com/whitepaper اشتر TIAN الآن!

توكنوميكس AskTianAI (TIAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AskTianAI (TIAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 523.81K $ 523.81K $ 523.81K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 539.82M $ 539.82M $ 539.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 970.34K $ 970.34K $ 970.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00179474 $ 0.00179474 $ 0.00179474 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00097034 $ 0.00097034 $ 0.00097034 معرفة المزيد عن سعر AskTianAI (TIAN)

توكنوميكس AskTianAI (TIAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AskTianAI (TIAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIAN، استكشف السعر المباشر لتوكن TIAN!

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