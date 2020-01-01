توكنوميكس ARKEO (ARKEO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ARKEO (ARKEO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ARKEO (ARKEO) Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. الموقع الرسمي: https://arkeo.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.arkeo.network/ اشتر ARKEO الآن!

توكنوميكس ARKEO (ARKEO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ARKEO (ARKEO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 704.92K $ 704.92K $ 704.92K إجمالي العرض: $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M العرض المتداول: $ 20.69M $ 20.69M $ 20.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.146623 $ 0.146623 $ 0.146623 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03406999 $ 0.03406999 $ 0.03406999 السعر الحالي: $ 0.0340793 $ 0.0340793 $ 0.0340793 معرفة المزيد عن سعر ARKEO (ARKEO)

توكنوميكس ARKEO (ARKEO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ARKEO (ARKEO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARKEO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARKEO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARKEO، استكشف السعر المباشر لتوكن ARKEO!

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