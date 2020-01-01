توكنوميكس ApeScreener (APES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ApeScreener (APES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ApeScreener (APES) ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: What is the project about and its key features.

Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.

Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.

Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.

Revoke contracts and monitor wallet safety.

Rebalance your assets based on your Investor Profile.

and more. Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge. الموقع الرسمي: https://apescreener.app/ الوثيقة البيضاء: https://docs.apescreener.xyz/ اشتر APES الآن!

توكنوميكس ApeScreener (APES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ApeScreener (APES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.167266 $ 0.167266 $ 0.167266 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00165652 $ 0.00165652 $ 0.00165652 السعر الحالي: $ 0.01664192 $ 0.01664192 $ 0.01664192 معرفة المزيد عن سعر ApeScreener (APES)

توكنوميكس ApeScreener (APES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ApeScreener (APES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APES، استكشف السعر المباشر لتوكن APES!

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