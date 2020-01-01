توكنوميكس Antfarm Token (ATF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Antfarm Token (ATF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Antfarm Token (ATF) What Is Antfarm Token (ATF)? Antfarm Token (ATF) is an ERC20 token used to pay all swapping fees on Antfarm Finance, a decentralized exchange (DEX) on Ethereum. It was introduced to fit all the needs of the different stakeholders in the ecosystem. What Makes ATF Unique? Being deflationary (15% of the paid fees are burned after every swap) is a core property of the ATF token. This mechanism aims at protecting its holders. With every burn, the value of ATF increases theoretically. Liquidity Providers can claim their fees at any moment, without any impact on the pool value or volume as these fees are paid with the ATF token. This has many advantages: LPs can further custom their strategy by deciding if they should reinvest their collected fees, diversify into new pools or simply keep them in ATF. By introducing the ATF, we give LPs the ability to create new source of earnings, independently from their initial pool strategy.

Crypto-native projects are incentivised to launch liquidity pools with their own token in the Antfarm ecosystem. It gives them the opportunity to put their stack at work. They can use their collected fees (in ATF) to pay their day-to-day expenses as a company. It prevents them from selling their own token to do so.

For very risky pairs, if one asset value goes to 0, the LPs will lose all their stake in the pair. Thanks to Antfarm's fee system in ATF, even if one of the assets goes to 0, they would be compensated with a certain % from swapping fees. This is a strong risk mitigation. Antfarm is even greater when markets are turbulent! This is when most swappers will be drawn to our pools. As ATF are required to pay for all swapping fees, the demand for ATF will be become substantial in such times. الموقع الرسمي: https://antfarm.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.antfarm.finance اشتر ATF الآن!

توكنوميكس Antfarm Token (ATF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Antfarm Token (ATF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M إجمالي العرض: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M العرض المتداول: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.247867 $ 0.247867 $ 0.247867 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.068837 $ 0.068837 $ 0.068837 السعر الحالي: $ 0.122151 $ 0.122151 $ 0.122151 معرفة المزيد عن سعر Antfarm Token (ATF)

توكنوميكس Antfarm Token (ATF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Antfarm Token (ATF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATF، استكشف السعر المباشر لتوكن ATF!

توقعات سعر ATF هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ATF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ATF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ATF الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!