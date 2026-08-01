سعر AmberVibe اليوم

السعر المباشر لمشروع AmberVibe (AMBERVIBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMBERVIBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMBERVIBE.

يحتل AmberVibe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,692، مع عرض متداول قدره 92.90B AMBERVIBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMBERVIBE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMBERVIBE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AmberVibe (AMBERVIBE)

القيمة السوقية $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K إمداد دورة التداول 92.90B 92.90B 92.90B إجمالي العرض 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

القيمة السوقية الحالية لـ AmberVibe هي $ 26.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMBERVIBE يبلغ 92.90B، مع إجمالي عرض 92898988545.83028. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.69K.