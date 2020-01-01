توكنوميكس AIVeronica by Virtuals (AIV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIVeronica by Virtuals (AIV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIVeronica by Virtuals (AIV) AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 اشتر AIV الآن!

توكنوميكس AIVeronica by Virtuals (AIV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIVeronica by Virtuals (AIV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00705355 $ 0.00705355 $ 0.00705355 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00162903 $ 0.00162903 $ 0.00162903 السعر الحالي: $ 0.00164646 $ 0.00164646 $ 0.00164646 معرفة المزيد عن سعر AIVeronica by Virtuals (AIV)

توكنوميكس AIVeronica by Virtuals (AIV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIVeronica by Virtuals (AIV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIV، استكشف السعر المباشر لتوكن AIV!

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