توكنوميكس AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)
معلومات AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)
The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.
توكنوميكس AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن AGIALPHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGIALPHA التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGIALPHA، استكشف السعر المباشر لتوكن AGIALPHA!
توقعات سعر AGIALPHA
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