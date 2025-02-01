سعر AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)
سعر AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.00256977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M. يتم تحديث سعر AGIALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGI ALPHA AGENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.29K
- تغيير سعر AGI ALPHA AGENT خلال اليوم هو -4.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ -0.000120453462126479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000120453462126479
|-4.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGI ALPHA AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-4.47%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.
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