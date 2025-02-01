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سعر AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) المباشر لليوم هو USD 0.00256977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.57M . يتم تحديث سعر AGIALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGI ALPHA AGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.29K - تغيير سعر AGI ALPHA AGENT خلال اليوم هو -4.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ -0.000120453462126479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGI ALPHA AGENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000120453462126479 -4.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGI ALPHA AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00229749$ 0.00229749 $ 0.00229749 24 ساعة مرتفع $ 0.00279844$ 0.00279844 $ 0.00279844 عالية طوال الوقت $ 0.00279844$ 0.00279844 $ 0.00279844 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -4.47% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: