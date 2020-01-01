توكنوميكس Agent YP by Virtuals (AIYP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agent YP by Virtuals (AIYP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agent YP by Virtuals (AIYP) AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 اشتر AIYP الآن!

توكنوميكس Agent YP by Virtuals (AIYP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agent YP by Virtuals (AIYP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 905.48K $ 905.48K $ 905.48K إجمالي العرض: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M العرض المتداول: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 905.48K $ 905.48K $ 905.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00090636 $ 0.00090636 $ 0.00090636 معرفة المزيد عن سعر Agent YP by Virtuals (AIYP)

توكنوميكس Agent YP by Virtuals (AIYP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agent YP by Virtuals (AIYP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIYP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIYP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIYP، استكشف السعر المباشر لتوكن AIYP!

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