توكنوميكس Zerebro (ZEREBRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zerebro (ZEREBRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zerebro (ZEREBRO) Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. الموقع الرسمي: https://zerebro.org الوثيقة البيضاء: https://zerebro.org/paper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn اشتر ZEREBRO الآن!

توكنوميكس Zerebro (ZEREBRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zerebro (ZEREBRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.86M $ 25.86M $ 25.86M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 25.86M $ 25.86M $ 25.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 السعر الحالي: $ 0.02586 $ 0.02586 $ 0.02586 معرفة المزيد عن سعر Zerebro (ZEREBRO)

توكنوميكس Zerebro (ZEREBRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zerebro (ZEREBRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZEREBRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZEREBRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZEREBRO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZEREBRO!

كيفية شراء ZEREBRO هل أنت مهتم بإضافة Zerebro (ZEREBRO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ZEREBRO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء ZEREBRO على MEXC الآن!

تاريخ سعر Zerebro (ZEREBRO) يساعد تحليل تاريخ أسعار ZEREBRO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار ZEREBRO الآن!

توقعات سعر ZEREBRO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ZEREBRO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ZEREBRO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ZEREBRO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!