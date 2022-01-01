توكنوميكس Xterio (XTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xterio (XTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Xterio (XTER) Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic. الموقع الرسمي: https://xter.io مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5 اشتر XTER الآن!

توكنوميكس Xterio (XTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xterio (XTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 141.36M $ 141.36M $ 141.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.80M $ 87.80M $ 87.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7851 $ 0.7851 $ 0.7851 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08863060783165315 $ 0.08863060783165315 $ 0.08863060783165315 السعر الحالي: $ 0.0878 $ 0.0878 $ 0.0878 معرفة المزيد عن سعر Xterio (XTER)

توكنوميكس Xterio (XTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Xterio (XTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XTER، استكشف السعر المباشر لتوكن XTER!

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