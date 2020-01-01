توكنوميكس Radix (XRD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Radix (XRD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Radix (XRD) Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. الموقع الرسمي: https://www.radixdlt.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi مستكشف الكتل: https://dashboard.radixdlt.com/ اشتر XRD الآن!

توكنوميكس Radix (XRD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Radix (XRD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 11.80B $ 11.80B $ 11.80B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003640783192526854 $ 0.003640783192526854 $ 0.003640783192526854 السعر الحالي: $ 0.003752 $ 0.003752 $ 0.003752 معرفة المزيد عن سعر Radix (XRD)

توكنوميكس Radix (XRD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Radix (XRD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XRD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XRD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XRD، استكشف السعر المباشر لتوكن XRD!

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