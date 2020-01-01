توكنوميكس Wilder World (WILD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wilder World (WILD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. الموقع الرسمي: https://www.wilderworld.com/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.wilderworld.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ اشتر WILD الآن!

توكنوميكس Wilder World (WILD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wilder World (WILD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 135.11M $ 135.11M $ 135.11M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 388.26M $ 388.26M $ 388.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 174.00M $ 174.00M $ 174.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 السعر الحالي: $ 0.348 $ 0.348 $ 0.348 معرفة المزيد عن سعر Wilder World (WILD)

توكنوميكس Wilder World (WILD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wilder World (WILD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WILD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WILD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WILD، استكشف السعر المباشر لتوكن WILD!

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