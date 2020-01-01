توكنوميكس WadzCoin Token (WCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WadzCoin Token (WCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WadzCoin Token (WCO) عملة W (WCO) هي الوقود الذي يشغّل بلوكتشين W Chain الهجين. تعمل كعملة أساسية في النظام البيئي، حيث تسهل المعاملات السريعة ومنخفضة التكلفة، وتمكّن من التخزين والمشاركة في الحوكمة، وتدعم التطبيقات على مستوى المؤسسات. بنيت W Coin على مبادئ السرعة والأمان وقابلية التوسع، مما يجعلها في وضع فريد لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستخدمين في مجال البلوكتشين. من خلال البنية الهجينة للبلوكتشين، توفر W Chain حلاً يجمع بين مزايا البلوكتشين العامة والخاصة، مما يجعل WCO عملة أساسية لأولئك الذين يبحثون عن حلول مرنة وآمنة وفعالة. الموقع الرسمي: https://w-chain.com الوثيقة البيضاء: https://w-chain.com/wadzcoin/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf اشتر WCO الآن!

توكنوميكس WadzCoin Token (WCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WadzCoin Token (WCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0004034 $ 0.0004034 $ 0.0004034 معرفة المزيد عن سعر WadzCoin Token (WCO)

توكنوميكس WadzCoin Token (WCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WadzCoin Token (WCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WCO، استكشف السعر المباشر لتوكن WCO!

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