توكنوميكس VELO (VELO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VELO (VELO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VELO (VELO) VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. الموقع الرسمي: https://velo.org/ الوثيقة البيضاء: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf مستكشف الكتل: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M اشتر VELO الآن!

توكنوميكس VELO (VELO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VELO (VELO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 270.48M $ 270.48M $ 270.48M إجمالي العرض: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B العرض المتداول: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 369.60M $ 369.60M $ 369.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 السعر الحالي: $ 0.0154 $ 0.0154 $ 0.0154 معرفة المزيد عن سعر VELO (VELO)

توكنوميكس VELO (VELO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VELO (VELO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VELO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VELO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VELO، استكشف السعر المباشر لتوكن VELO!

كيفية شراء VELO هل أنت مهتم بإضافة VELO (VELO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء VELO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء VELO على MEXC الآن!

تاريخ سعر VELO (VELO) يساعد تحليل تاريخ أسعار VELO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار VELO الآن!

توقعات سعر VELO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه VELO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار VELO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر VELO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!