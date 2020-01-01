توكنوميكس TokenFi (TOKEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TokenFi (TOKEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TokenFi (TOKEN) TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. الموقع الرسمي: https://tokenfi.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 اشتر TOKEN الآن!

توكنوميكس TokenFi (TOKEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TokenFi (TOKEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.60M $ 16.60M $ 16.60M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 166.00M $ 166.00M $ 166.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 السعر الحالي: $ 0.0166 $ 0.0166 $ 0.0166 معرفة المزيد عن سعر TokenFi (TOKEN)

توكنوميكس TokenFi (TOKEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TokenFi (TOKEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOKEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOKEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOKEN، استكشف السعر المباشر لتوكن TOKEN!

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