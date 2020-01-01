توكنوميكس Trac Network (TNK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Trac Network (TNK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Trac Network (TNK) Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. الموقع الرسمي: https://trac.network/ مستكشف الكتل: https://unisat.io/brc20/trac اشتر TNK الآن!

توكنوميكس Trac Network (TNK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Trac Network (TNK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 السعر الحالي: $ 0.3346 $ 0.3346 $ 0.3346 معرفة المزيد عن سعر Trac Network (TNK)

توكنوميكس Trac Network (TNK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Trac Network (TNK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TNK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TNK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TNK، استكشف السعر المباشر لتوكن TNK!

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