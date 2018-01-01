توكنوميكس Toko Token (TKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Toko Token (TKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Toko Token (TKO) Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. الموقع الرسمي: https://www.tokocrypto.com/ الوثيقة البيضاء: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 اشتر TKO الآن!

توكنوميكس Toko Token (TKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Toko Token (TKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.77M $ 26.77M $ 26.77M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.35M $ 79.35M $ 79.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 السعر الحالي: $ 0.1587 $ 0.1587 $ 0.1587 معرفة المزيد عن سعر Toko Token (TKO)

توكنوميكس Toko Token (TKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Toko Token (TKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TKO، استكشف السعر المباشر لتوكن TKO!

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