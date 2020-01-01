توكنوميكس Tectum EmissionToken (TET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tectum EmissionToken (TET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tectum EmissionToken (TET) Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. الموقع الرسمي: https://tectum.io/ الوثيقة البيضاء: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ مستكشف الكتل: https://explorer.tectum.io/ اشتر TET الآن!

توكنوميكس Tectum EmissionToken (TET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tectum EmissionToken (TET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.19M $ 9.19M $ 9.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 46 $ 46 $ 46 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 السعر الحالي: $ 1.0302 $ 1.0302 $ 1.0302 معرفة المزيد عن سعر Tectum EmissionToken (TET)

توكنوميكس Tectum EmissionToken (TET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tectum EmissionToken (TET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TET، استكشف السعر المباشر لتوكن TET!

كيفية شراء TET هل أنت مهتم بإضافة Tectum EmissionToken (TET) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TET ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TET على MEXC الآن!

تاريخ سعر Tectum EmissionToken (TET) يساعد تحليل تاريخ أسعار TET المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TET الآن!

توقعات سعر TET هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TET؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TET الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TET الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!