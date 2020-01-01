توكنوميكس Slash Vision Labs (SVL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Slash Vision Labs (SVL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. الموقع الرسمي: https://slash.vision/ الوثيقة البيضاء: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 اشتر SVL الآن!

توكنوميكس Slash Vision Labs (SVL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Slash Vision Labs (SVL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 75.19M $ 75.19M $ 75.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 السعر الحالي: $ 0.007519 $ 0.007519 $ 0.007519 معرفة المزيد عن سعر Slash Vision Labs (SVL)

توكنوميكس Slash Vision Labs (SVL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Slash Vision Labs (SVL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SVL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SVL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SVL، استكشف السعر المباشر لتوكن SVL!

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