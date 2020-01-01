توكنوميكس Lido Staked ETH (STETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lido Staked ETH (STETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. الموقع الرسمي: https://lido.fi/ الوثيقة البيضاء: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE اشتر STETH الآن!

توكنوميكس Lido Staked ETH (STETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lido Staked ETH (STETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.22B $ 33.22B $ 33.22B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 السعر الحالي: $ 3,702.57 $ 3,702.57 $ 3,702.57 معرفة المزيد عن سعر Lido Staked ETH (STETH)

توكنوميكس Lido Staked ETH (STETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lido Staked ETH (STETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STETH، استكشف السعر المباشر لتوكن STETH!

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