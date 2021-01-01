توكنوميكس STEPN (STEPN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STEPN (STEPN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STEPN (STEPN) STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. الموقع الرسمي: https://www.stepn.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.stepn.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx اشتر STEPN الآن!

توكنوميكس STEPN (STEPN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STEPN (STEPN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 136.42M $ 136.42M $ 136.42M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.99B $ 2.99B $ 2.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 $ 0.03685184240577667 السعر الحالي: $ 0.0456 $ 0.0456 $ 0.0456 معرفة المزيد عن سعر STEPN (STEPN)

توكنوميكس STEPN (STEPN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STEPN (STEPN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STEPN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STEPN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STEPN، استكشف السعر المباشر لتوكن STEPN!

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