توكنوميكس SSV Token (SSV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SSV Token (SSV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SSV Token (SSV) SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. الموقع الرسمي: https://ssv.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ssv.network/ مستكشف الكتل: https://explorer.ssv.network/ اشتر SSV الآن!

توكنوميكس SSV Token (SSV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SSV Token (SSV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 115.09M $ 115.09M $ 115.09M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 السعر الحالي: $ 8.607 $ 8.607 $ 8.607 معرفة المزيد عن سعر SSV Token (SSV)

توكنوميكس SSV Token (SSV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SSV Token (SSV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SSV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SSV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SSV، استكشف السعر المباشر لتوكن SSV!

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