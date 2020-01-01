توكنوميكس SOLVEX (SOLVEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SOLVEX (SOLVEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SOLVEX (SOLVEX) Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. الموقع الرسمي: https://solvex.network/ الوثيقة البيضاء: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c اشتر SOLVEX الآن!

توكنوميكس SOLVEX (SOLVEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SOLVEX (SOLVEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 السعر الحالي: $ 0.0391 $ 0.0391 $ 0.0391 معرفة المزيد عن سعر SOLVEX (SOLVEX)

توكنوميكس SOLVEX (SOLVEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SOLVEX (SOLVEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLVEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLVEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLVEX، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLVEX!

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