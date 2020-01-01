توكنوميكس SKALE (SKL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SKALE (SKL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SKALE (SKL) SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. الموقع الرسمي: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage الوثيقة البيضاء: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 اشتر SKL الآن!

توكنوميكس SKALE (SKL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SKALE (SKL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 122.41M $ 122.41M $ 122.41M إجمالي العرض: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B العرض المتداول: $ 5.92B $ 5.92B $ 5.92B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 144.69M $ 144.69M $ 144.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 السعر الحالي: $ 0.02067 $ 0.02067 $ 0.02067 معرفة المزيد عن سعر SKALE (SKL)

توكنوميكس SKALE (SKL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SKALE (SKL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SKL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SKL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SKL، استكشف السعر المباشر لتوكن SKL!

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