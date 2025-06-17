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SGC السعر(SGC)

USD

مخطط أسعار SGC (SGC) المباشر

$0.001017
$0.001017$0.001017
-2.11%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SGC

السعر الحالي لـ SGC (SGC) اليوم هو 0.001018 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 2.09M USD. يتم تحديث سعر من SGC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SGC:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 116.78K USD
- تغير سعر SGC خلال اليوم هو -2.11%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 2.05B USD

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SGC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار SGC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002192-2.11%
30 يوم$ +0.000018+1.80%
60 يوم$ +0.000018+1.80%
90 يوم$ +0.000018+1.80%
تغير سعر SGC اليوم

سجل اليوم SGC تغيرًا $ -0.00002192 (-2.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SGC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000018 (+1.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SGC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SGC تغييرًا في $ +0.000018 (+1.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SGC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000018 (+1.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SGC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SGC: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.000954
$ 0.000954$ 0.000954

$ 0.001216
$ 0.001216$ 0.001216

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

+0.89%

-2.11%

+1.80%

SGC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 116.78K
$ 116.78K$ 116.78K

2.05B
2.05B 2.05B

ما هو SGC ( SGC )

KAI: سانغوكوشي تايسن - معركة الممالك الثلاث تُمثل اندماجًا بارزًا بين سلسلة ألعاب سانغوكوشي تايسن الشهيرة من سيجا وتقنية بلوكتشين المتطورة التي طورتها شركة دبل جامب.تويكي الرائدة في هذا المجال. يتميز المشروع بتوكن SGC، وهو توكن حوكمة وأداة، يُمثل داخل اللعبة بـ "SGCP (نقاط)". يكسب اللاعبون SGCP من خلال اللعب ضد لاعب (PvP)، والذي يُمكن استخدامه لشراء حزم بطاقات إضافية أو تداوله في سوق اللعبة.

متوفر SGC على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SGC الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SGCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SGC على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SGC سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر SGC

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SGC، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SGC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSGC.

سجل أسعار SGC

يوفر تتبع مسار سعر SGC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SGC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SGC.

توكنوميكس SGC (SGC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SGC (SGC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SGC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SGC ( SGC )

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عملة SGC إلى العملات المحلية

1 SGC إلى VND
26.78867
1 SGC إلى AUD
A$0.00156772
1 SGC إلى GBP
0.00075332
1 SGC إلى EUR
0.00088566
1 SGC إلى USD
$0.001018
1 SGC إلى MYR
RM0.00431632
1 SGC إلى TRY
0.04023136
1 SGC إلى JPY
¥0.14789504
1 SGC إلى RUB
0.07990282
1 SGC إلى INR
0.08802646
1 SGC إلى IDR
Rp16.68852192
1 SGC إلى KRW
1.40026918
1 SGC إلى PHP
0.05781222
1 SGC إلى EGP
￡E.0.0510527
1 SGC إلى BRL
R$0.00558882
1 SGC إلى CAD
C$0.00138448
1 SGC إلى BDT
0.12444032
1 SGC إلى NGN
1.5709776
1 SGC إلى UAH
0.04227754
1 SGC إلى VES
Bs0.103836
1 SGC إلى PKR
Rs0.28837904
1 SGC إلى KZT
0.52800606
1 SGC إلى THB
฿0.03319698
1 SGC إلى TWD
NT$0.03009208
1 SGC إلى AED
د.إ0.00373606
1 SGC إلى CHF
Fr0.00082458
1 SGC إلى HKD
HK$0.00798112
1 SGC إلى MAD
.د.م0.00927398
1 SGC إلى MXN
$0.019342

SGC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SGC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SGC الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SGC
SGC
USD
USD

1 SGC = 0.001018 USD

تداول

USDTSGC
$0.001018
$0.001018$0.001018
-14.24%

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