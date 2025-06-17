ما هو SGC ( SGC )

KAI: سانغوكوشي تايسن - معركة الممالك الثلاث تُمثل اندماجًا بارزًا بين سلسلة ألعاب سانغوكوشي تايسن الشهيرة من سيجا وتقنية بلوكتشين المتطورة التي طورتها شركة دبل جامب.تويكي الرائدة في هذا المجال. يتميز المشروع بتوكن SGC، وهو توكن حوكمة وأداة، يُمثل داخل اللعبة بـ "SGCP (نقاط)". يكسب اللاعبون SGCP من خلال اللعب ضد لاعب (PvP)، والذي يُمكن استخدامه لشراء حزم بطاقات إضافية أو تداوله في سوق اللعبة.

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توقع سعر SGC

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SGC، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SGC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSGC.

سجل أسعار SGC

يوفر تتبع مسار سعر SGC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SGC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SGC.

توكنوميكس SGC (SGC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SGC (SGC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SGC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SGC ( SGC )

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عملة SGC إلى العملات المحلية

1 SGC إلى VND ₫ 26.78867 1 SGC إلى AUD A$ 0.00156772 1 SGC إلى GBP ￡ 0.00075332 1 SGC إلى EUR € 0.00088566 1 SGC إلى USD $ 0.001018 1 SGC إلى MYR RM 0.00431632 1 SGC إلى TRY ₺ 0.04023136 1 SGC إلى JPY ¥ 0.14789504 1 SGC إلى RUB ₽ 0.07990282 1 SGC إلى INR ₹ 0.08802646 1 SGC إلى IDR Rp 16.68852192 1 SGC إلى KRW ₩ 1.40026918 1 SGC إلى PHP ₱ 0.05781222 1 SGC إلى EGP ￡E. 0.0510527 1 SGC إلى BRL R$ 0.00558882 1 SGC إلى CAD C$ 0.00138448 1 SGC إلى BDT ৳ 0.12444032 1 SGC إلى NGN ₦ 1.5709776 1 SGC إلى UAH ₴ 0.04227754 1 SGC إلى VES Bs 0.103836 1 SGC إلى PKR Rs 0.28837904 1 SGC إلى KZT ₸ 0.52800606 1 SGC إلى THB ฿ 0.03319698 1 SGC إلى TWD NT$ 0.03009208 1 SGC إلى AED د.إ 0.00373606 1 SGC إلى CHF Fr 0.00082458 1 SGC إلى HKD HK$ 0.00798112 1 SGC إلى MAD .د.م 0.00927398 1 SGC إلى MXN $ 0.019342

SGC المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SGC ما هو سعر SGC (SGC) اليوم؟ سعر SGC (SGC) المباشر هو USD 0.001018 . ما هي القيمة السوقية لعملة SGC (SGC)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة SGC هي $ 2.09M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة SGC في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.001018 USD . ما هو العرض المتداول لعملة SGC (SGC)؟ العرض المتداول الحالي لعملة SGC (SGC)، هو USD 2.05B . ما هو أعلى سعر لعملة SGC (SGC)؟ اعتبارًا من 2025-06-18 ، أعلى سعر لعملة SGC (SGC) هو USD 0.005 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة SGC (SGC)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة SGC (SGC) هو $ 116.78K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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