توكنوميكس SGC (SGC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SGC (SGC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SGC (SGC) KAI: سانغوكوشي تايسن - معركة الممالك الثلاث تُمثل اندماجًا بارزًا بين سلسلة ألعاب سانغوكوشي تايسن الشهيرة من سيجا وتقنية بلوكتشين المتطورة التي طورتها شركة دبل جامب.تويكي الرائدة في هذا المجال. يتميز المشروع بتوكن SGC، وهو توكن حوكمة وأداة، يُمثل داخل اللعبة بـ "SGCP (نقاط)". يكسب اللاعبون SGCP من خلال اللعب ضد لاعب (PvP)، والذي يُمكن استخدامه لشراء حزم بطاقات إضافية أو تداوله في سوق اللعبة. الموقع الرسمي: https://kai-sangokushi-taisen.games/en الوثيقة البيضاء: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 اشتر SGC الآن!

توكنوميكس SGC (SGC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SGC (SGC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000497199441075383 $ 0.000497199441075383 $ 0.000497199441075383 السعر الحالي: $ 0.0005131 $ 0.0005131 $ 0.0005131 معرفة المزيد عن سعر SGC (SGC)

توكنوميكس SGC (SGC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SGC (SGC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SGC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SGC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SGC، استكشف السعر المباشر لتوكن SGC!

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