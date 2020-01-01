توكنوميكس SEDA (SEDA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SEDA (SEDA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SEDA (SEDA) SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. الموقع الرسمي: https://www.seda.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.seda.xyz/seda-network مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 اشتر SEDA الآن!

توكنوميكس SEDA (SEDA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SEDA (SEDA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 السعر الحالي: $ 0.06192 $ 0.06192 $ 0.06192 معرفة المزيد عن سعر SEDA (SEDA)

توكنوميكس SEDA (SEDA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SEDA (SEDA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SEDA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SEDA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SEDA، استكشف السعر المباشر لتوكن SEDA!

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