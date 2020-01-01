توكنوميكس Resistance Dog (REDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Resistance Dog (REDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Resistance Dog (REDO) Resistance Dog is a meme coin on Ton chain الموقع الرسمي: https://redoton.com الوثيقة البيضاء: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko اشتر REDO الآن!

توكنوميكس Resistance Dog (REDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Resistance Dog (REDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 السعر الحالي: $ 0.06281 $ 0.06281 $ 0.06281 معرفة المزيد عن سعر Resistance Dog (REDO)

توكنوميكس Resistance Dog (REDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Resistance Dog (REDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REDO، استكشف السعر المباشر لتوكن REDO!

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