توكنوميكس Redbelly Network (RBNT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Redbelly Network (RBNT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Redbelly Network (RBNT) شبكة Redbelly هي أول شبكة بلوكتشين معتمدة رسميًا في العالم، تم تطويرها في جامعة سيدني بالتعاون مع CSIRO، الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم. تم منح براءة الاختراع رقم 12093247 في الولايات المتحدة. تمكن Redbelly مُصدري الأصول من تحويل الأصول إلى منتجات مهيكلة متوافقة على السلسلة. الموقع الرسمي: https://www.redbelly.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 اشتر RBNT الآن!

توكنوميكس Redbelly Network (RBNT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Redbelly Network (RBNT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.36M $ 38.36M $ 38.36M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.90M $ 200.90M $ 200.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 السعر الحالي: $ 0.02009 $ 0.02009 $ 0.02009 معرفة المزيد عن سعر Redbelly Network (RBNT)

توكنوميكس Redbelly Network (RBNT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Redbelly Network (RBNT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RBNT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RBNT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RBNT، استكشف السعر المباشر لتوكن RBNT!

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