توكنوميكس Raydium (RAY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Raydium (RAY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Raydium (RAY) Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. الموقع الرسمي: https://raydium.io/#/ الوثيقة البيضاء: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R اشتر RAY الآن!

توكنوميكس Raydium (RAY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Raydium (RAY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 773.56M $ 773.56M $ 773.56M إجمالي العرض: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M العرض المتداول: $ 267.48M $ 267.48M $ 267.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 السعر الحالي: $ 2.892 $ 2.892 $ 2.892 معرفة المزيد عن سعر Raydium (RAY)

توكنوميكس Raydium (RAY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Raydium (RAY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAY، استكشف السعر المباشر لتوكن RAY!

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