توكنوميكس Vulcan Forged PYR (PYR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vulcan Forged PYR (PYR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vulcan Forged PYR (PYR) Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. الموقع الرسمي: https://vulcanforged.com/ الوثيقة البيضاء: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers اشتر PYR الآن!

توكنوميكس Vulcan Forged PYR (PYR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vulcan Forged PYR (PYR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.77M $ 42.77M $ 42.77M إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 43.42M $ 43.42M $ 43.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.25M $ 49.25M $ 49.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 السعر الحالي: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 معرفة المزيد عن سعر Vulcan Forged PYR (PYR)

توكنوميكس Vulcan Forged PYR (PYR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vulcan Forged PYR (PYR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PYR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PYR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PYR، استكشف السعر المباشر لتوكن PYR!

كيفية شراء PYR هل أنت مهتم بإضافة Vulcan Forged PYR (PYR) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PYR ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء PYR على MEXC الآن!

تاريخ سعر Vulcan Forged PYR (PYR) يساعد تحليل تاريخ أسعار PYR المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار PYR الآن!

توقعات سعر PYR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PYR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PYR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PYR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!