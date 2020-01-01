توكنوميكس Propbase (PROPS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Propbase (PROPS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Propbase (PROPS) Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem الموقع الرسمي: https://www.propbase.app/ الوثيقة البيضاء: https://www.propbase.app/white-paper مستكشف الكتل: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 اشتر PROPS الآن!

توكنوميكس Propbase (PROPS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Propbase (PROPS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.75M $ 11.75M $ 11.75M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 426.91M $ 426.91M $ 426.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.04M $ 33.04M $ 33.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 السعر الحالي: $ 0.027534 $ 0.027534 $ 0.027534 معرفة المزيد عن سعر Propbase (PROPS)

توكنوميكس Propbase (PROPS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Propbase (PROPS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PROPS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PROPS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PROPS، استكشف السعر المباشر لتوكن PROPS!

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