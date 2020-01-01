توكنوميكس Portuma (PORTUMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Portuma (PORTUMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Portuma (PORTUMA) With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. الموقع الرسمي: https://www.portoken.com الوثيقة البيضاء: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 اشتر PORTUMA الآن!

توكنوميكس Portuma (PORTUMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Portuma (PORTUMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 367.50K $ 367.50K $ 367.50K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 971.00K $ 971.00K $ 971.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 السعر الحالي: $ 0.0000971 $ 0.0000971 $ 0.0000971 معرفة المزيد عن سعر Portuma (PORTUMA)

توكنوميكس Portuma (PORTUMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Portuma (PORTUMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PORTUMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PORTUMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PORTUMA، استكشف السعر المباشر لتوكن PORTUMA!

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