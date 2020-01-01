توكنوميكس Polygon Ecosystem (POL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Polygon Ecosystem (POL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Polygon Ecosystem (POL) POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. الموقع الرسمي: https://polygon.technology/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 اشتر POL الآن!

توكنوميكس Polygon Ecosystem (POL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Polygon Ecosystem (POL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.20B $ 2.20B $ 2.20B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 10.47B $ 10.47B $ 10.47B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 السعر الحالي: $ 0.2096 $ 0.2096 $ 0.2096 معرفة المزيد عن سعر Polygon Ecosystem (POL)

توكنوميكس Polygon Ecosystem (POL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Polygon Ecosystem (POL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POL، استكشف السعر المباشر لتوكن POL!

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