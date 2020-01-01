توكنوميكس Pitbull (PIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pitbull (PIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pitbull (PIT) Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. الموقع الرسمي: https://bscpitbull.com/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 اشتر PIT الآن!

توكنوميكس Pitbull (PIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pitbull (PIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M إجمالي العرض: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T العرض المتداول: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.42M $ 27.42M $ 27.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0000000002742 $ 0.0000000002742 $ 0.0000000002742 معرفة المزيد عن سعر Pitbull (PIT)

توكنوميكس Pitbull (PIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pitbull (PIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIT، استكشف السعر المباشر لتوكن PIT!

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