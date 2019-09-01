توكنوميكس Phala (PHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phala (PHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phala (PHA) Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. الموقع الرسمي: https://phala.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.phala.network/introduction/readme مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E اشتر PHA الآن!

توكنوميكس Phala (PHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phala (PHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 85.06M $ 85.06M $ 85.06M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 804.84M $ 804.84M $ 804.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 السعر الحالي: $ 0.10569 $ 0.10569 $ 0.10569 معرفة المزيد عن سعر Phala (PHA)

توكنوميكس Phala (PHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phala (PHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHA، استكشف السعر المباشر لتوكن PHA!

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