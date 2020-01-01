توكنوميكس PaLM AI (PALMAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PaLM AI (PALMAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PaLM AI (PALMAI) PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. الموقع الرسمي: https://palmai.tech/ الوثيقة البيضاء: https://palmai.tech/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 اشتر PALMAI الآن!

توكنوميكس PaLM AI (PALMAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PaLM AI (PALMAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.15M $ 27.15M $ 27.15M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2 $ 2 $ 2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 السعر الحالي: $ 0.352 $ 0.352 $ 0.352 معرفة المزيد عن سعر PaLM AI (PALMAI)

توكنوميكس PaLM AI (PALMAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PaLM AI (PALMAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PALMAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PALMAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PALMAI، استكشف السعر المباشر لتوكن PALMAI!

كيفية شراء PALMAI هل أنت مهتم بإضافة PaLM AI (PALMAI) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PALMAI ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء PALMAI على MEXC الآن!

تاريخ سعر PaLM AI (PALMAI) يساعد تحليل تاريخ أسعار PALMAI المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار PALMAI الآن!

توقعات سعر PALMAI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PALMAI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PALMAI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PALMAI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!