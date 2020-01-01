توكنوميكس PAID Network (PAID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PAID Network (PAID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PAID Network (PAID) PAID عبارة عن منصة تمويل جماعي لامركزية تهدف إلى توفير مشاريع ومؤسسين ذوي خبرة عالية يقدمون أفكارًا رائعة بتمويل جماعي لصالح الجميع وخاصة من حيث الشفافية والأمان والكفاءة. الموقع الرسمي: https://paidnetwork.com/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf اشتر PAID الآن!

توكنوميكس PAID Network (PAID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PAID Network (PAID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M إجمالي العرض: $ 594.72M $ 594.72M $ 594.72M العرض المتداول: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.94M $ 10.94M $ 10.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0184 $ 0.0184 $ 0.0184 معرفة المزيد عن سعر PAID Network (PAID)

توكنوميكس PAID Network (PAID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PAID Network (PAID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAID، استكشف السعر المباشر لتوكن PAID!

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