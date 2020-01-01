توكنوميكس Ozone Chain (OZO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ozone Chain (OZO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ozone Chain (OZO) Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. الموقع الرسمي: https://ozonechain.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.ozonechain.io/ مستكشف الكتل: https://ozonescan.io/ اشتر OZO الآن!

توكنوميكس Ozone Chain (OZO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ozone Chain (OZO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 135.50M $ 135.50M $ 135.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 السعر الحالي: $ 0.1355 $ 0.1355 $ 0.1355 معرفة المزيد عن سعر Ozone Chain (OZO)

توكنوميكس Ozone Chain (OZO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ozone Chain (OZO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OZO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OZO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OZO، استكشف السعر المباشر لتوكن OZO!

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