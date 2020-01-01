توكنوميكس Orderly Network (ORDER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Orderly Network (ORDER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Orderly Network (ORDER) Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. الموقع الرسمي: https://orderly.network/ الوثيقة البيضاء: https://orderly.network/docs/home مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 اشتر ORDER الآن!

توكنوميكس Orderly Network (ORDER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Orderly Network (ORDER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.15M $ 30.15M $ 30.15M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 119.60M $ 119.60M $ 119.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 السعر الحالي: $ 0.1196 $ 0.1196 $ 0.1196 معرفة المزيد عن سعر Orderly Network (ORDER)

توكنوميكس Orderly Network (ORDER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Orderly Network (ORDER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORDER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORDER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORDER، استكشف السعر المباشر لتوكن ORDER!

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