توكنوميكس ORBOFI (OBI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ORBOFI (OBI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ORBOFI (OBI) Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. الموقع الرسمي: https://www.orbofi.com/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.orbofi.com/learn مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 اشتر OBI الآن!

توكنوميكس ORBOFI (OBI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ORBOFI (OBI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 836.03K $ 836.03K $ 836.03K إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000707126510558197 $ 0.000707126510558197 $ 0.000707126510558197 السعر الحالي: $ 0.000747 $ 0.000747 $ 0.000747 معرفة المزيد عن سعر ORBOFI (OBI)

توكنوميكس ORBOFI (OBI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ORBOFI (OBI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OBI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OBI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OBI، استكشف السعر المباشر لتوكن OBI!

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